باسيل: الحكومة بشخص ميقاتي أكبر متواطئ على لبنان واللبنانيين بملف النزوح في لبنان لانها منصاعة للخارج وقسم من المجتمع الدولي متواطئ والقسم الثاني عاجز أو متفرّج وأحد شروط تسليم "الداتا" من مفوضية اللاجئين هو إعطاء إقامة لكل النازحين السوريين في لبنان

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك