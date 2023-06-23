ميقاتي من مطار بيروت: نسعى جاهدين إلى أن يكون المطار الصورة المشرقة للبنان وتفقدنا الهبة الألمانية وهي السكانر ونعد الدول الأجنبية والخارجية بأن المطار آمن وارتفعت نسبة المراقبة للحقائب ويوجد أيضًا كاميرات لمراقبة أي حركة تحصل في المطار

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