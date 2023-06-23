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التحكم المروري: قتيلان نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة بالمحلة
آخر الأخبار
2023-06-23 | 09:27
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التحكم المروري: قتيلان نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة بالمحلة
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