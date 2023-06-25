تيمور جنبلاط: أدعوكم جميعا الى تكريس حقيقة الحزب روحا واحدة وردم الكوة بين الاجيال والتمسك بالصدق في علاقاتنا بعيدًا عن التعصب وأدعوكم الى احتضان الجيل الجديد

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