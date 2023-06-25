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o
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25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
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o
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25
o
البقاع
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انتهاء الربع الاول من مباراة لبنان ومدغشقر ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عامًا بتقدم مدغشقر على لبنان بنتيجة ٢٤-١٢
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تيمور جنبلاط: أدعوكم جميعا الى تكريس حقيقة الحزب روحا واحدة وردم الكوة بين الاجيال والتمسك بالصدق في علاقاتنا بعيدًا عن التعصب وأدعوكم الى احتضان الجيل الجديد
آخر الأخبار
2023-06-25 | 09:26
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تيمور جنبلاط: أدعوكم جميعا الى تكريس حقيقة الحزب روحا واحدة وردم الكوة بين الاجيال والتمسك بالصدق في علاقاتنا بعيدًا عن التعصب وأدعوكم الى احتضان الجيل الجديد
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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