فادي كرم لـ الأحد مع ماريو: طلبنا من الفريق الآخر مقاربتنا بطريقة ديمقراطية بالملف الرئاسي وعندما كنا نخوض معركة ديمقراطية وكان لدينا مرشح كان الطرف الآخر ينتظر ما الذي سيحصل بين فرنسا والسعوديين

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