فادي كرم لـ#الاحد_مع_ماريو: لا نخاصم سليمان فرنجية إنما محور الممانعة وأشكّ أن هذا المحور وبطريقة طرحة لفرنجية يعتقد أنه سيستطيع إيصاله للرئاسة والسعودية كانت واضحة بقولها إن أي مرشّح يأتي من هذا المحور لن تتعاطى معه

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