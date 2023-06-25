شربل مسعد لـ الأحد مع ماريو: لا يمكن على المعارضة أن توصل شخص إلى الرئاسة مع استبعاد ثنائي أمل-حزب الله وأراهن على الداخل والحوار يعني التقاطع على مرشح ثالث

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