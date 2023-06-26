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o
متن
28
o
كسروان
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o
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o
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o
البقاع
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مريضة بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى الرسول الأعظم.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03701326
آخر الأخبار
2023-06-26 | 02:56
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مريضة بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى الرسول الأعظم.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03701326
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