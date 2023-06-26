وليد نصار لـ "عشرين 30": عدد السيّاح الذي سيتدفق إلى لبنان سيكون مشابها للعام السابق أي ما يعادل 3.5 مليار كتدفقات مالية في فصل الصيف طالما أن الاستقرار موجود

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