باسكال عبد الله خبير ومستشار في تطوير السياحة المستدامة في لبنان والمنطقة لـ "عشرين 30": القطاع السياحي مرن ويُعتمد عليه ويستطيع أن يحقق نموًّا بسرعة أكثر من القطاعات الأخرى

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