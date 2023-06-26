ادي بيطار، عضو مؤسس لجمعيةlive love Lebanon وعضو المجلس الوطني للسياحة لـ "عشرين 30": كل شخص يمكن أن يروّج لسياحة بلده بطريقة مبتكرة على وسائل التواصل الإجتماعي

فيصل الصايغ للـLBCI: نحن كحزب نعتبر أن الرئاسة هي مدخل أساسي للولوج الى المستقبل الأفضل للبنانيين والبدء بحل المشاكل الأساسية الاقتصادية والمعيشية

فيصل الصايغ للـLBCI: نحن كحزب نعتبر أن الرئاسة هي مدخل أساسي للولوج الى المستقبل الأفضل للبنانيين والبدء بحل المشاكل الأساسية الاقتصادية والمعيشية

فيصل الصايغ للـLBCI: التحديات مستمرة اليوم ولكن المنطقة ذاهبة الى تفاهمات وقراءة وليد جنبلاط أن المرحلة القريبة المقبلة أي مرحلة التسويات يجب أن تنعكس على لبنان كتسوية استراتيجية سياسية