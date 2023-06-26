الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العراب نادي الشرق
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وليد نصار لـ "عشرين 30": بيوت الضيافة تفتح فرص العمل خصوصا في المناطق النائية ولتنظيم القطاع قمنا بإنشاء نقابة لبيوت الضيافة

آخر الأخبار
2023-06-26 | 15:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وليد نصار لـ &quot;عشرين 30&quot;: بيوت الضيافة تفتح فرص العمل خصوصا في المناطق النائية ولتنظيم القطاع قمنا بإنشاء نقابة لبيوت الضيافة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وليد نصار لـ "عشرين 30": بيوت الضيافة تفتح فرص العمل خصوصا في المناطق النائية ولتنظيم القطاع قمنا بإنشاء نقابة لبيوت الضيافة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

"عشرين

30":

الضيافة

العمل

خصوصا

المناطق

النائية

ولتنظيم

القطاع

بإنشاء

نقابة

لبيوت

الضيافة

LBCI التالي
"الريجي" تضبط منتجات مهرّبة ومزورة في سوق الأحد والحمراء
فيصل الصايغ للـLBCI: ندعو للحوار الذي يوصل الى رئيس للجمهورية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:12

بوتين يقول إنه أعطى أوامر بـ"تجنب إراقة الدماء" أثناء التمرد...ويشكر كبار القادة الأمنيين الروس

LBCI
أخبار لبنان
16:16

نصار لـ"عشرين 30": عملنا هو بالشراكة مع القطاع الخاص... ولبنان يتميز بوجود كل الخيارات

LBCI
آخر الأخبار
16:00

شومان لـ "عشرين 30": لن أقول إننا عدنا إلى الوراء لكن بعد كوفيد والأزمة كل الأمور تغيّرت وعنصر الشباب مهم جدًّا للترويج لثقافتنا ولننظم مهرجانات ذات طابع جديد وهناك الكثير من الفعاليات التي تُنظم يوميًا

LBCI
آخر الأخبار
15:53

ميريام شومان، مديرة agenda Culturel لـ "عشرين 30": السياحة الثقافية موجودة دائمًا في لبنان والثقافة هي محور السياحة لأن السائح الذي يأتي إلى لبنان يريد أن يرى كيف نتكلم ونعيش وماذا نأكل بالإضافة إلى السياحة الفنية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:12

بوتين يقول إنه أعطى أوامر بـ"تجنب إراقة الدماء" أثناء التمرد...ويشكر كبار القادة الأمنيين الروس

LBCI
أخبار لبنان
16:16

نصار لـ"عشرين 30": عملنا هو بالشراكة مع القطاع الخاص... ولبنان يتميز بوجود كل الخيارات

LBCI
آخر الأخبار
16:00

شومان لـ "عشرين 30": لن أقول إننا عدنا إلى الوراء لكن بعد كوفيد والأزمة كل الأمور تغيّرت وعنصر الشباب مهم جدًّا للترويج لثقافتنا ولننظم مهرجانات ذات طابع جديد وهناك الكثير من الفعاليات التي تُنظم يوميًا

LBCI
آخر الأخبار
15:53

ميريام شومان، مديرة agenda Culturel لـ "عشرين 30": السياحة الثقافية موجودة دائمًا في لبنان والثقافة هي محور السياحة لأن السائح الذي يأتي إلى لبنان يريد أن يرى كيف نتكلم ونعيش وماذا نأكل بالإضافة إلى السياحة الفنية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
00:46

انتهاء الربع الثالث من مباراة لبنان والصين ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب الصين على منتخب لبنان ٦٤-٣٢

LBCI
أمن وقضاء
10:00

مولوي: لن نترك شبابنا فريسة للمخدرات واليأس ولبنان ليس ممرا او مصدرا للأذى والشر

LBCI
أخبار دولية
00:59

سقوط قتيلين وإجلاء آلاف الأشخاص جراء فيضانات في تشيلي

LBCI
أخبار دولية
2023-06-24

الرئيس الشيشاني يرسل وحدات إلى "مناطق التوتر" في روسيا في إطار تمرد فاغنر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:14

بعد رحلة تكللت بالنجاح... بعثة لبنان للأولمبياد الخاص ببرلين تصل الى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

ميدالية ذهبية للبنان في بطولة العرب لالعاب القوى عبر البطلة عزيزة سبيتي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

اطلالات هي الاولى منذ التمرد لكل من بوتين ووزير دفاعه وقائد التمرد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

افتتاح المركز الطبي لجمعية كلنا عيلة في مستشفى القرطباوي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

وَهمُ الكوكايين واخواتها: سعادة تنزلك في لحظة تحت سابع أرض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

أهلا بهالطلة من بعدران ومرستي أعلى نقطة في الشوف!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

لبنان يستضيفُ حدث "بيروت عاصمةُ الشباب العربي 2023".. فما الذي ينتظرُنا؟

LBCI
أخبار لبنان
13:45

علي فياض: الحوار يسمح بالتوسع في البحث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

مزارعو البطاطا يخفضون اسعارهم... وبخسارة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:07

"لم تفقد ابتسامتها طوال اللحظات المؤلمة"... بعد سنوات من مصارعة مرض خطير إبنة الـ23 عاماً أنهت حياتها!

LBCI
أخبار دولية
11:06

بريغوجين: هدف التمرد كان إنقاذ فاغنر وليس الإطاحة بالحكومة الروسية

LBCI
منوعات
05:16

شهر مسدساً بوجهها قائلاً:"أنت أجمل من أن تتم سرقتك!"... سرقها ثم طلب صداقتها على فيسبوك وهذا مصيره!

LBCI
خبر عاجل
06:37

اسقاط مسيّرة اسرائيلية بوادي زبقين جنوب صور

LBCI
أمن وقضاء
02:14

توقيف إسرائيلي في مطار بيروت (الأخبار)

LBCI
فنّ
05:40

الملكة جورجينا رزق في البترون (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
10:18

وداعا جورج الزاخم... رجل البناء والعطاء

LBCI
فنّ
04:53

هيفاء وهبي في زفاف غنى عندور.. تشع نجوميّة ولطافة وتواضعاً! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More