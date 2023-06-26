ميريام شومان، مديرة agenda Culturel لـ "عشرين 30": السياحة الثقافية موجودة دائمًا في لبنان والثقافة هي محور السياحة لأن السائح الذي يأتي إلى لبنان يريد أن يرى كيف نتكلم ونعيش وماذا نأكل بالإضافة إلى السياحة الفنية

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