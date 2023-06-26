شومان لـ "عشرين 30": لن أقول إننا عدنا إلى الوراء لكن بعد كوفيد والأزمة كل الأمور تغيّرت وعنصر الشباب مهم جدًّا للترويج لثقافتنا ولننظم مهرجانات ذات طابع جديد وهناك الكثير من الفعاليات التي تُنظم يوميًا

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