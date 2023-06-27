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التحكم المروري: رفع الحادث المروري على اوتوستراد المطار والسير الى تحسن تدريجي وأصبحت الحصيلة جريحين
آخر الأخبار
2023-06-27 | 04:57
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التحكم المروري: رفع الحادث المروري على اوتوستراد المطار والسير الى تحسن تدريجي وأصبحت الحصيلة جريحين
*
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