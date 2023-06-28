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الشيخ أحمد الكردي في خطبة عيد الأضحى: أين هم المتصدرون في مشهد المسؤولية من أنين الناس وتعب الناس وعذابات الناس ألم يحن الوقت بعد أن يرجع كلّ مسؤول قادر الى صوابه؟

آخر الأخبار
2023-06-28 | 00:00
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الشيخ أحمد الكردي في خطبة عيد الأضحى: أين هم المتصدرون في مشهد المسؤولية من أنين الناس وتعب الناس وعذابات الناس ألم يحن الوقت بعد أن يرجع كلّ مسؤول قادر الى صوابه؟
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الشيخ أحمد الكردي في خطبة عيد الأضحى: أين هم المتصدرون في مشهد المسؤولية من أنين الناس وتعب الناس وعذابات الناس ألم يحن الوقت بعد أن يرجع كلّ مسؤول قادر الى صوابه؟

 
 
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