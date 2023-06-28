الشيخ أحمد الكردي في خطبة عيد الأضحى: السياسة الحقيقية هي مراعاة حقوق الناس وكرامة الشعب اللبناني أعظم من اي منصب أو طموح شخصي

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الشيخ أحمد الكردي في خطبة عيد الأضحى: أين هم المتصدرون في مشهد المسؤولية من أنين الناس وتعب الناس وعذابات الناس ألم يحن الوقت بعد أن يرجع كلّ مسؤول قادر الى صوابه؟