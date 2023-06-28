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o
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o
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o
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o
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الشيخ أحمد الكردي في خطبة عيد الأضحى: السياسة الحقيقية هي مراعاة حقوق الناس وكرامة الشعب اللبناني أعظم من اي منصب أو طموح شخصي
آخر الأخبار
2023-06-28 | 00:00
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الشيخ أحمد الكردي في خطبة عيد الأضحى: السياسة الحقيقية هي مراعاة حقوق الناس وكرامة الشعب اللبناني أعظم من اي منصب أو طموح شخصي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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