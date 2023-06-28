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وزير الإعلام لـ"حوار المرحلة": عندما يكون الظرف استثنائي مجبرون على اتخاذ قرارات استثنائية والبلد "بدو يمشي" والحكومة يجب أن تجتمع كل أسبوع
آخر الأخبار
2023-06-28 | 15:47
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وزير الإعلام لـ"حوار المرحلة": عندما يكون الظرف استثنائي مجبرون على اتخاذ قرارات استثنائية والبلد "بدو يمشي" والحكومة يجب أن تجتمع كل أسبوع
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