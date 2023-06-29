الحلبي للـLBCI: حتى اللحظة لا أستطيع أن أقول ماذا قررت وزارة التربية بخصوص الإمتحانات الرسمية وسأعلن عن الصيغ لأنه من حق المواطنين معرفة ما هو توجه الوزارة

الحلبي للـLBCI: حتى اللحظة لا أستطيع أن أقول ماذا قررت وزارة التربية بخصوص الإمتحانات الرسمية وسأعلن عن الصيغ لأنه من حق المواطنين معرفة ما هو توجه الوزارة

الحلبي للـ LBCI: على المدارس تطبيق التعميم الذي اصدرناه ولا يمكن حرمان تلميذ من التعليم في حال لم يتمكن اهله من الدفع بالدولار ونحاول معالجة الشكاوى التي تصلنا ولو أن المجالس التحكيمية معطلة لكن هل وزير التربية يقوم بالعجائب؟