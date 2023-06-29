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الحلبي للـLBCI: حتى اللحظة لا أستطيع أن أقول ماذا قررت وزارة التربية بخصوص الإمتحانات الرسمية وسأعلن عن الصيغ لأنه من حق المواطنين معرفة ما هو توجه الوزارة

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2023-06-29 | 03:23
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الحلبي للـLBCI: حتى اللحظة لا أستطيع أن أقول ماذا قررت وزارة التربية بخصوص الإمتحانات الرسمية وسأعلن عن الصيغ لأنه من حق المواطنين معرفة ما هو توجه الوزارة
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الحلبي للـLBCI: حتى اللحظة لا أستطيع أن أقول ماذا قررت وزارة التربية بخصوص الإمتحانات الرسمية وسأعلن عن الصيغ لأنه من حق المواطنين معرفة ما هو توجه الوزارة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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