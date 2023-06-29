الحلبي للـLBCI: حتى اللحظة لا أستطيع أن أقول ماذا قررت وزارة التربية بخصوص الإمتحانات الرسمية وسأعلن عن الصيغ لأنه من حق المواطنين معرفة ما هو توجه الوزارة

الحلبي للـLBCI: أتمنى على مجلس الوزراء أن يأخذ بقرارات وزارة التربية لأنها أخبر في الملف التربوي من أي كان

الحلبي للـLBCI: أتمنى على مجلس الوزراء أن يأخذ بقرارات وزارة التربية لأنها أخبر في الملف التربوي من أي كان

وزير التربية عباس الحلبي للـLBCI: سنضع معايير معينة بالنسبة لترفيع أصحاب الطلبات الحرة ولن نحرم أحدًا من حقه من دون أن تصبح في الأخير "Tout le monde a gagné"