الحلبي للـLBCI: أتمنى على مجلس الوزراء أن يأخذ بقرارات وزارة التربية لأنها أخبر في الملف التربوي من أي كان

التالي

الحلبي للـLBCI: بالتأكيد سيكون هناك ضوابط كالسن والتسلسل الدراسي ومن رسب في الإمتحانات الرسمية وسندقق في الموضوع حرصًا على المستوى التعليمي وسمعة الشهادة حتى ولو كانت شهادة Brevet