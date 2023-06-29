الحلبي للـ LBCI: على المدارس تطبيق التعميم الذي اصدرناه ولا يمكن حرمان تلميذ من التعليم في حال لم يتمكن اهله من الدفع بالدولار ونحاول معالجة الشكاوى التي تصلنا ولو أن المجالس التحكيمية معطلة لكن هل وزير التربية يقوم بالعجائب؟

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