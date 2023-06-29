الأب يوسف نصر للـ LBCI: النتائج المدرسية هي الافضل في هذه المرحلة بعد الغاء الامتحانات الرسمية المتوسطة بالرغم من انه ليس الحل المثالي

التالي

الأب يوسف نصر للـ LBCI عن دولرة الاقساط: امر الواقع يفرض اللجوء الى حلول ليست مقنعة او قانونية للحفاظ على مؤسساتنا التربوية "باللتي هي أحسن" ريثما تصدر تشريعات لضبط واعادة التوازن الى قلب المدرسة الخاصة ونحن في مرحلة استثنائية وانتقالية