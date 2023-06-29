الأب يوسف نصر للـ LBCI : يجب الانطلاق من الفكر حول "امكانية الاهالي" لا الفكر "المناطقي" ويجب اعداد موازنات واضحة ان بالليرة اللبنانية وان بالدولار وعرضها على روابط المعلمين ولجان الاهل بكل شفافية

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رئيسة اتحاد لجان الاهل لمى الطويل للـ LBCI: لا شفافية بالموازنات عندما تكون اللجان معلّبة ونحن لا نطلع على الموازنات ولا قطع الحساب الذي هو الاهم وهل "امكانية الاهالي" الذي ينطلقون منه يسمح بضرب القسط المدرسي بأربعة؟