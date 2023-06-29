رئيسة اتحاد لجان الاهل لمى الطويل للـ LBCI: لا شفافية بالموازنات عندما تكون اللجان معلّبة ونحن لا نطلع على الموازنات ولا قطع الحساب الذي هو الاهم وهل "امكانية الاهالي" الذي ينطلقون منه يسمح بضرب القسط المدرسي بأربعة؟

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـ LBCI: بالمرحلة الانتقالية التعويضات وسلسلة الرتب والرواتب ضُربت مع الاموال التي لا تدخل في صلب الراتب

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـ LBCI: بالمرحلة الانتقالية التعويضات وسلسلة الرتب والرواتب ضُربت مع الاموال التي لا تدخل في صلب الراتب

الأب يوسف نصر للـ LBCI : يجب الانطلاق من الفكر حول "امكانية الاهالي" لا الفكر "المناطقي" ويجب اعداد موازنات واضحة ان بالليرة اللبنانية وان بالدولار وعرضها على روابط المعلمين ولجان الاهل بكل شفافية