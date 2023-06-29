نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـ LBCI: بالمرحلة الانتقالية التعويضات وسلسلة الرتب والرواتب ضُربت مع الاموال التي لا تدخل في صلب الراتب

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـ LBCI: هناك مدارس تأخذ 250$ من الاهل وتعطي الاستاذ 200$ وهناك مدارس تأخذ 1000$ من الاهل وتعطي الاستاذ 200$ وبالتالي أين العدل؟

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـ LBCI: هناك مدارس تأخذ 250$ من الاهل وتعطي الاستاذ 200$ وهناك مدارس تأخذ 1000$ من الاهل وتعطي الاستاذ 200$ وبالتالي أين العدل؟

رئيسة اتحاد لجان الاهل لمى الطويل للـ LBCI: لا شفافية بالموازنات عندما تكون اللجان معلّبة ونحن لا نطلع على الموازنات ولا قطع الحساب الذي هو الاهم وهل "امكانية الاهالي" الذي ينطلقون منه يسمح بضرب القسط المدرسي بأربعة؟