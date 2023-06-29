نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـ LBCI: هناك مدارس تأخذ 250$ من الاهل وتعطي الاستاذ 200$ وهناك مدارس تأخذ 1000$ من الاهل وتعطي الاستاذ 200$ وبالتالي أين العدل؟

الأب يوسف نصر للـ LBCI : نحن امام فصل صيف وعلى المؤسسات التربوية تأمين الاموال اللازمة للقيام بواجباتها بفصل الصيف والضغوطات الحاصلة لدفع الاقساط تكبر بطبيعة الحال بسبب غياب الاهالي عن المدرسة في هذه الفترة

الأب يوسف نصر للـ LBCI : نحن امام فصل صيف وعلى المؤسسات التربوية تأمين الاموال اللازمة للقيام بواجباتها بفصل الصيف والضغوطات الحاصلة لدفع الاقساط تكبر بطبيعة الحال بسبب غياب الاهالي عن المدرسة في هذه الفترة

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـ LBCI: بالمرحلة الانتقالية التعويضات وسلسلة الرتب والرواتب ضُربت مع الاموال التي لا تدخل في صلب الراتب