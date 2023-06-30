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موسكو: إيران ستنضم الأسبوع المقبل إلى منظمة شنغهاي للتعاون

آخر الأخبار
2023-06-30 | 07:11
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موسكو: إيران ستنضم الأسبوع المقبل إلى منظمة شنغهاي للتعاون
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موسكو: إيران ستنضم الأسبوع المقبل إلى منظمة شنغهاي للتعاون

 
 
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