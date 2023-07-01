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توقيف 994 شخصا خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا

أخبار دولية
2023-07-01 | 02:05
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توقيف 994 شخصا خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا
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توقيف 994 شخصا خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا

وزارة الداخلية الفرنسية: توقيف 994 شخصا خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب في فرنسا

أوقفت الشرطة الفرنسية 994 شخصا في أرجاء البلاد خلال أعمال شغب تواصلت لليلة الرابعة على التوالي على خلفية مقتل مراهق برصاص الشرطة على ما أعلنت وزارة الداخلية السبت.
     
ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة لضبط أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل المراهق نائل البالغ 17 عاما برصاص شرطي خلال تدقيق مروري في إحدى ضواحي باريس في الثلاثاء.

أخبار دولية

فرنسا

تونس

وزارة الداخلية

شرطة

احتجاج

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