سوزان جبور للـLBCI: المفقودون قسرًا هم من أولى ضحايا التعذيب وكان على الدبلوماسية اللبنانية أن تواكب القرار منذ بدء العمل على صياغته وامتناع لبنان عن التصويت لا ينفي أن عليه الالتزام بقرارات الشرعية الدولية

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