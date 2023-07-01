سليم الصايغ للـLBCI: الدول التي تتكلم معنا تقول لنا إن الوقت ليس لصالحنا بل لصالح حزب الله ولكن اليوم في ظل الانهيار يجب القيام بعملية انقاذية ولن نؤخذ بعامل الوقت لمصلحة الجميع

في هذه الدولة... إلزام الشبكات الاجتماعية الحصول على مواقفة الوالدين لمَن هم دون سنّ الـ15

في هذه الدولة... إلزام الشبكات الاجتماعية الحصول على مواقفة الوالدين لمَن هم دون سنّ الـ15

سوزان جبور للـLBCI: المفقودون قسرًا هم من أولى ضحايا التعذيب وكان على الدبلوماسية اللبنانية أن تواكب القرار منذ بدء العمل على صياغته وامتناع لبنان عن التصويت لا ينفي أن عليه الالتزام بقرارات الشرعية الدولية