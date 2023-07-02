الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المستشار الألماني يقول إنه يتابع "بقلق" أعمال الشغب في فرنسا

آخر الأخبار
2023-07-02 | 10:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المستشار الألماني يقول إنه يتابع &quot;بقلق&quot; أعمال الشغب في فرنسا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المستشار الألماني يقول إنه يتابع "بقلق" أعمال الشغب في فرنسا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الألماني

يتابع

"بقلق"

أعمال

الشغب

فرنسا

LBCI التالي
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان وثمانية جرحى في سبعة حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
التحكم المروري: قتيل نتيجة تدهور بيك أب على طريق بلدة شحور - جويا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:20

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وصولا الى انفاق المطار

LBCI
آخر الأخبار
13:19

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من اوتوستراد طبرجا باتجاه جونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

العالم إحتفل الأسبوع المنصرم بعيد الموسيقى... وهكذا كان المشهد في لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:20

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وصولا الى انفاق المطار

LBCI
آخر الأخبار
13:19

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من اوتوستراد طبرجا باتجاه جونية

LBCI
آخر الأخبار
13:02

كييف تقول إنّ قواتها تخوض "معارك ضارية" ضدّ قوات روسية تتقدّم في الشرق

LBCI
عالم الطبخ
07:54

على طريقة الشيف حنَا طويل... إليكم وصفة "Gnocchi" الشهية!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
12:07

قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-19

شي يأمل أن تساهم زيارة بلينكن للصين "إيجابيًا" في العلاقات الثنائية

LBCI
أخبار دولية
01:22

سانا: العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه بيروت مستهدفًا نقاطًا في محيط حمص

LBCI
أخبار دولية
2023-02-23

الجفاف الحادّ يهدّد منطقة القرن الأفريقي بمجاعة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

العالم إحتفل الأسبوع المنصرم بعيد الموسيقى... وهكذا كان المشهد في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

أهلا بهالطلة من مدينة جبيل الفينيقية!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 2-7-2023

LBCI
أخبار لبنان
07:32

حادثة القرنة السوداء تحت مجهر التحقيقات والمواقف.. ماذا في آخر التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
05:12

الراعي من الديمان: نعول على الجيش في فرض الأمن لصالح الجميع وعلى أهالي بشري ضبط النفس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

الخلافات بين الضنية وبشري تعيد الدم إلى الواجهة وضحية جديدة اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

إليكم جردة بعدد من أعمال الشغب التي ضربت فرنسا في السنوات الأخيرة

LBCI
امن وقضاء
13:52

فرنسا تغلي... فإلى متى يتواصل إشتعال الشارع؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
14:43

الجيش يؤكد مقتل مواطنَين في القرنة السوداء: توقيف عدد من الأشخاص وهذا ما ضُبط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

الخلافات بين الضنية وبشري تعيد الدم إلى الواجهة وضحية جديدة اليوم

LBCI
منوعات
03:37

لحظات مروعة... امرأة "ميتة" تستيقظ أثناء جنازتها!

LBCI
أمن وقضاء
13:44

القاضية نصار تتابع جريمة قتل الشابين طوق

LBCI
أخبار لبنان
12:33

اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني

LBCI
امن وقضاء
13:24

كرامي مستنكراً مقتل الشاب في القرنة السوداء: نناشد الاجهزة الامنية والجيش اللبناني والقضاء اللبناني بأن يتحركوا سريعاً لتبيان الحقيقة

LBCI
أمن وقضاء
05:41

حاولا قتل أشخاص في إحدى الشركات بتحريض من أحد الشركاء وشعبة المعلومات تكشف هويتهما

LBCI
منوعات
06:58

قناة CBC تحيل الإعلامية رضوى الشربيني الى التحقيق... هل أهانت الرجال؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More