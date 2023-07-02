الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس لـ"الأحد مع ماريو": أُحمّل مسؤولية التقاعس للدولة اللبنانية وصندوق النقد وقد انتقدت الصحافة الأميركية الصندوق بوصوله الى حائط مسدود ليس فقط في لبنان بل في مصر وتونس وغيرها من الدول

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