الخبير الاقتصادي نسيب غبريل لـ"الأحد مع ماريو": صندوق النقد في تقريره يشير الى انه في عام ٢٠١٧ كانت موجودات المصارف تغطي معظم الودائع بالعملات الأجنبية

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