نقولا شماس لـ"الأحد مع ماريو": الكلام عن الخسائر غير دقيق اذ ان هناك دين سياديّ رتّبته الدولة على نفسها وتقوم اليوم بوقاحة بمحاولة توزيعه على المواطنين

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