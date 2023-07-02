سمير ضاهر للـLBCI: الطرح المقدم هو تسديد جميع الودائع الى حد الـ100 الف دولار ما يعني أن 88% من المودعين يحصول على ودائعهم كاملةً ولكن ليس على دفعة واحدة

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