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نسيب غبريل لـ"الأحد مع ماريو": صندوق النقد يريد توحيد أسعار الصرف اليوم ولا يريد أي تأخير وهو ليس ضد منصة صيرفة بل يريد ان يكون فيها شفافية اكبر
آخر الأخبار
2023-07-02 | 15:45
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نسيب غبريل لـ"الأحد مع ماريو": صندوق النقد يريد توحيد أسعار الصرف اليوم ولا يريد أي تأخير وهو ليس ضد منصة صيرفة بل يريد ان يكون فيها شفافية اكبر
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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