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أ.ف.ب: الداخلية الفرنسية تعلن توقيف 157 شخصا على خلفية الشغب في انخفاض عن الليالي السابقة

آخر الأخبار
2023-07-03 | 02:32
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أ.ف.ب: الداخلية الفرنسية تعلن توقيف 157 شخصا على خلفية الشغب في انخفاض عن الليالي السابقة
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أ.ف.ب: الداخلية الفرنسية تعلن توقيف 157 شخصا على خلفية الشغب في انخفاض عن الليالي السابقة

 
 
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