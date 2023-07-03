مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 150 مليون دولار أميركي بمعدل 85500 ليرة لبنانية للدولار الواحد

نقولا شماس لـ"الأحد مع ماريو": صيرفة تلعب اليوم دورًا اجتماعيًا من خلال الرواتب ولكن لا يجب ان يتم استخدام القطاع النقدي لخلق حلول اجتماعية وعلى الدولة تحسين ايراداتها

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