احصاءات غرفة التحكم: 6 جرحى في 4 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية

ميقاتي: الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه بالصاقها بالآخرين وبالسعي المستمر لتعطيل عمل الحكومة والتصويب على قراراتها

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