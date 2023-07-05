المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية لـ"حوار المرحلة": لن نسمح أن تقف الخدمة عند الناس هذا الصيف وهناك جهود بُذلت من قبل وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو من أجل هذه الغاية

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