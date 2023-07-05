الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العراب - تحت الحزام
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كريدية لـ"حوار المرحلة": هناك ضرورة لرفع الأسعار وإذا استمرينا على التعرفة القديمة فالكلفة ستكون أعلى من التعرفة والأفضل حينها أن نعلن الإفلاس

آخر الأخبار
2023-07-05 | 14:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كريدية لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: هناك ضرورة لرفع الأسعار وإذا استمرينا على التعرفة القديمة فالكلفة ستكون أعلى من التعرفة والأفضل حينها أن نعلن الإفلاس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كريدية لـ"حوار المرحلة": هناك ضرورة لرفع الأسعار وإذا استمرينا على التعرفة القديمة فالكلفة ستكون أعلى من التعرفة والأفضل حينها أن نعلن الإفلاس

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

لـ"حوار

المرحلة":

ضرورة

الأسعار

استمرينا

التعرفة

القديمة

فالكلفة

ستكون

التعرفة

والأفضل

حينها

الإفلاس

LBCI التالي
قامت بتزوير وتقليد دواء.. هذا ما كشفته معلومات للـLBCI
احصاءات غرفة التحكم المروري: ٣ قتلى و١٤جريحا في ٨ حوادث في الساعات الـ24 الماضية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:42

إصابة عنصري أمن بجروح في تفجير انتحاري مفترض داخل محكمة في كييف

LBCI
أخبار دولية
16:40

بايدن: "أتطلّع بفارغ الصبر" لانضمام السويد إلى حلف الأطلسي

LBCI
أخبار دولية
16:38

25 قتيلا في خروج حافلة ركاب عن مسارها وسقوطها في واد في جنوب المكسيك

LBCI
أخبار دولية
16:36

نقل صحافية روسية تعرضت لضرب مبرح في الشيشان إلى مستشفى في موسكو

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:45

"مصور زفافي التقط لي صوراً خلسة وأنا عارية في غرفة تبديل الملابس"... الضحية روت قصتها الصادمة بالكامل!

LBCI
آخر الأخبار
15:43

كريدية لـ"حوار المرحلة" عن قطع الكابلات غير الشرعية: بدأنا بالضاحية والنبطية بعدها بيروت وبعدها البترون ومع ذلك اتُهمنا بأننا "نتمرجل" على المناطق المسيحية

LBCI
آخر الأخبار
15:17

كريدية لـ"حوار المرحلة": لدينا 23 ألف طلب للانترنت ولا نستطيع التلبية بسبب نقص المعدات والصيانة ونعاني ايضا من السرقات

LBCI
آخر الأخبار
15:16

كريدية لـ"حوار المرحلة": بعد تصحيح أجور الموظفين في أوجيرو ألزمناهم بالحضور يومياً وأنا سأتخذ الاجراءات اللازمة لطرد الموظف الذي لا يعمل أيًّا كانت الجهة التي تغطيه بدءًا من 30 تموز

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-04

أنفقت أكثر من 100 ألف دولار لتصبح دمية بشرية... التحول صادم! (صورة)

LBCI
أخبار دولية
14:07

البنتاغون: قواتنا منعت إيران من احتجاز ناقلتي نفط قبالة عُمان

LBCI
آخر الأخبار
14:46

كريدية لـ"حوار المرحلة": الطاقة البديلة تكلّفنا 13 مليون دولار ووزير الاتصالات جوني القرم حاول تنفيذ هذا المشروع ولكن للأسف لم نتمكن من تأمين المبلغ لبدء مشروع الطاقة البديلة

LBCI
منوعات
08:17

لهذه الأسباب... هولندا توصي بحظر الهواتف والساعات الذكية في الفصول المدرسية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:59

عون: المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها

LBCI
رياضة
13:46

سوق انتقالات كرة القدم الاوروبية ينشط في الساعات الاخيرة على صعيد اللاعبين والمدربين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

احذروا ما تحقنون وجوهكم به... عيادات تجميل غير مرخصة وbotox مزوّر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

المعهد العالي للموسيقى يضع استراتيجية لحماية الكونسرفتوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أهلا بهالطلة من ليالي بيروت حيث الحياة والغناء والرقص والسهر …

LBCI
أخبار دولية
13:36

تخفيض السعودية الإنتاج النفطي.. الحاضر الابرز في ندوة اوبك

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:34

مقدمة النشرة المسائية 05-07-2023

LBCI
أخبار دولية
13:19

هل نجحت المقاومة في افشال مخطط الاحتلال في أوسع اقتحام له منذ عملية السور عام 2002؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:03

مصرف لبنان يعدل التعميميّن 151 و158 .. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
فنّ
08:30

"طلب مني الإسترخاء ثم حاول تقبيلي ومداعبتي"... تفاصيل صادمة يرويها رجل أمام المحكمة حول اعتداء سبايسي عليه جنسياً

LBCI
منوعات
11:19

عذب حبيبته السابقة وصديقها حتى الموت ثم سجن واغتصب سيدة أخرى في الليلة نفسها... جريمة مروعة وهذه تفاصيلها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟

LBCI
أمن وقضاء
03:11

قامت بتزوير وتقليد دواء.. هذا ما كشفته معلومات للـLBCI

LBCI
فنّ
05:38

هل يُلغى حفل عمرو دياب في بيروت؟.. محامي الشركة المنظّمة يوضح في بيان

LBCI
منوعات
12:32

جريمة تهز البرازيل... العثور على جثة لاعب كرة قدم مقطوعة الرأس في أحد الأنهار!

LBCI
حال الطقس
01:35

طقس صيفي ومشمس يرافقنا... هل تنخفض درجات الحرارة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More