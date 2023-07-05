كريدية لـ"حوار المرحلة" حول الخلاف مع وزير الاتصالات: علاقتنا مهنيّة مع وزارة الاتصالات التي لديها دور تنظيمي وما حصل كان مجرد اختلاف بوجهات النظر وفي موضوع الاضراب كان عليّ أن أكون إلى جانب الموظفين واتفهم موقف القرم

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