لوكاشينكو: قائد فاغنر موجود في سان بطرسبرغ في روسيا وليس في بيلاروس

لوكاشينكو: قائد فاغنر موجود في سان بطرسبرغ في روسيا وليس في بيلاروس

"كوكبنا كان جافًا تمامًا عندما تشكل"... من أين أتت مياه الأرض؟