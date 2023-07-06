الكرملين ينتقد زيارة زيلينسكي لبلغاريا ويقول إن كييف توسع الصراع

الكرملين يؤكد أنه لا يتابع تحركات بريغوجين

الكرملين يؤكد أنه لا يتابع تحركات بريغوجين

مريض في مستشفى Bellevue بحاجة إلى دم من فئة O+... للتبرع، الإتصال على: 70660955