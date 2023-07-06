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مريض بحاجة الى دم من فئة O+ لإجراء عملية في مستشفى Bellevue . للتبرع: 70660955
آخر الأخبار
2023-07-06 | 11:04
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مريض بحاجة الى دم من فئة O+ لإجراء عملية في مستشفى Bellevue . للتبرع: 70660955
*
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