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"أوجيرو": عطل في سنترال شكا بسب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وفرقنا تعمل على تصليح العطل بالسرعة الممكنة

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2023-07-07 | 02:27
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&quot;أوجيرو&quot;: عطل في سنترال شكا بسب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وفرقنا تعمل على تصليح العطل بالسرعة الممكنة
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"أوجيرو": عطل في سنترال شكا بسب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وفرقنا تعمل على تصليح العطل بالسرعة الممكنة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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