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إردوغان يعد باتخاذ "القرار الأفضل مهما كان" بشأن إنضمام السويد إلى الناتو
آخر الأخبار
2023-07-07 | 09:28
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إردوغان يعد باتخاذ "القرار الأفضل مهما كان" بشأن إنضمام السويد إلى الناتو
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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