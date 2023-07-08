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إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

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2023-07-08 | 00:16
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

 
 
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