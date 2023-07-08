زيلينسكي يزور جزيرة الأفعى في البحر الأسود رمز المقاومة ضد روسيا

بكين تأسف للحوادث غير المتوقعة التي أضرت بالعلاقات مع واشنطن

بكين تأسف للحوادث غير المتوقعة التي أضرت بالعلاقات مع واشنطن

أعطته شركة الأدوية علاجًا كيميائيًا "غير مرخص" أدّى الى وفاته... وهيئة الرقابة الصحية تفتح تحقيقًا بالحادث!