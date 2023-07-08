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باريس تعترض على تصريحات مبالغ فيها للجنة تابعة للأمم المتحدة

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2023-07-08 | 05:07
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باريس تعترض على تصريحات مبالغ فيها للجنة تابعة للأمم المتحدة
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باريس تعترض على تصريحات مبالغ فيها للجنة تابعة للأمم المتحدة

 
 
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